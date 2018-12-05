شيرين رضا على حبل "المشنقة" (صورة)

شاركت الفنانة شيرين رضا، جمهورها بمقطع فيديو من كواليس تصوير مشهد شنقها ضمن أحداث مسلسل "لدينا أقوال أخرى".

وظهرت شيرين في الفيديو، الذي نشرته على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وهي معلقة في المشنقة، لكنها بدت في غاية السعادة والمرح، ومازحت المصورين بقولها: "أنا سعيدة جدا عايزة اتعلق كل يوم.. خلينا نضحك شوية في المسلسل ده".

وعلقت شيرين على الفيديو قائلة: "كواليس لدينا أقوال أخرى مكنتش سهلة عليا بس برضو كان فيها ضحك وهزار لآخر لحظة وأنا باتشنق.. شيرين رضا".