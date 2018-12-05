العراق.. تحالف الصدر يلوّح بـ"حكومة الفرصة الأخيرة"

اعتبر النائب عن ائتلاف سائرون، صباح الساعدي، أن مؤشر العد التنازلي قد بدأ لـ"حكومة الفرصة الأخيرة"، في حال استمر رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، في "الخضوع للإرادات والإملاءات"، وفق تعبيره.

وقال الساعدي إنه "كان من المفروض على رئيس الحكومة الاعتبار من جلسة منحه الثقة وأن لا يجازف الإتيان بما وصفه بالتوليفة الوزارية المكملة".

وكان عبد المهدي قد كشف أن حالة من الفوضى عمت جلسة مجلس النواب وحالت دون إكمال التشكيلة الوزارية، مشيراً إلى أنهم بانتظار تحديد موعد لجلسة استكمال الوزارات بعد حصول الاتفاق بين أعضاء المجلس.

كما حذر مما سماه ترهل الدولة العراقية، ملوحاً باتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتاً إلى أنه ليس بصدد تقديم قوائم وزراء إضافية بل يتطلع لاتفاق نيابي للتصويت على قائمة الأسماء الحالية أو أية قائمة أخرى، موضحاً أن الوزراء بالوكالة لن يحدثوا فراغاً إدارياً في إشارة إلى أن الأمر حصل بالحكومات السابقة.

إلى ذلك، شدد عبد المهدي على جدية الحكومة في اتخاذ إجراءات بمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن أكثر من 13 ألف ملف فساد فتحوا في هيئة النزاهة، معتبراً أن تعطيل المنفعة العامة سيتم التعامل معه كملف فساد.