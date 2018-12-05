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عاجل - السعودية | جريمة بشعة في جازان.. قتل شقيقه بدم بارد ثم أكمل بابن خالته

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 10:00 ص
عاجل - السعودية | جريمة بشعة في جازان.. قتل شقيقه بدم بارد ثم أكمل بابن خالته
جازان
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الفجر السعودي
 

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شهدت إحدى القرى التابعة لمحافظة صامطة جنوب منطقة جازان قبل ساعات قليلة من إعداد الخبر جريمة قتل بشعة لشابين سعوديين أحدهما شقيق القاتل والآخر ابن خالته، وذلك بإطلاق رصاص عليهما في ظروف غامضة.

 

وذكرت المصادر، أن الشرطة تلقت بلاغًا بالواقعة وانتقلت فرق أمنية مختصة لموقع الجريمة وباشرت مهامها واتخذت كافة الإجراءات، وتم التعرف على الجاني الذي حاول الفرار.

 

كما أضافت المصادر أن أحد المجني عليهما معلم في الكلية التقنية والآخر رجل أمن في إحدى القطاعات الأمنية.

 

وذكرت المصادر أن جريمة القتل تمت في موقعين مختلفين؛ حيث قام الجاني بقتل شقيقه في مزرعة كانا موجودين بها، ثم انتقل إلى مزرعة أخرى حيث قتل ابن خالته.

 

وأشارت إلى أن السلاح الذي استخدمه الجاني في تنفيذ جريمته كان (رشاشًا آليًّا)، وأنه تم القبض عليه خلال زمن قياسي.

 

وبدأت الجهات الأمنية بشرطة منطقة جازان، ممثلةً في شرطة محافظة صامطة، فتح تحقيقات أمنية بحادثة القتل التي نفذها شاب بحق اثنين من أقاربه أحدهما شقيقه؛ الأمر الذي صدم أبناء المجتمع في جازان.

 

وتحاول الشرطة كشف ملابسات الجريمة ومعرفة الأسباب وراء وقوعها تمهيدًا لإحالة القاتل لاحقًا إلى الجهات ذات العلاقة لإكمال مجريات التحقيق معه.

المصدر:- صحيفة عاجل 


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