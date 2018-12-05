السبب "داعش".. إجازة رسمية في العراق

وجه مجلس الوزراء العراقي، أمس الثلاثاء، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين المقبل بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإعلان النصر على تنظيم "داعش".

وجاء في بيان حكومي رسمي، أن "مجلس الوزراء وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين الموافق 2018/12/10 بمناسبة الذكرى الأولى لإعلان النصر على تنظيم داعش الارهابي بفضل دماء شهدائنا الأبرار وبطولات قواتنا الباسلة بكل صنوفها".

وأعلن القائد السابق للقوات المسلحة، رئيس الحكومة السابقة، حيد العبادي في العاشر من ديسمبر 2017، عن تحرير كامل الأراضي العراقية من تنظيم "داعش" بعد انتهاء كافة المعارك التي خاضتها القوات العراقية المشتركة ضد التنظيم الإرهابي.