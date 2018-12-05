ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

السبب "داعش".. إجازة رسمية في العراق

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 09:13 ص
السبب داعش.. إجازة رسمية في العراق
إجازة رسمية
طباعة
وكالات
 

وجه مجلس الوزراء العراقي، أمس الثلاثاء، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين المقبل بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإعلان النصر على تنظيم "داعش".

 

وجاء في بيان حكومي رسمي، أن "مجلس الوزراء وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين الموافق 2018/12/10 بمناسبة الذكرى الأولى لإعلان النصر على تنظيم داعش الارهابي بفضل دماء شهدائنا الأبرار وبطولات قواتنا الباسلة بكل صنوفها".

 

وأعلن القائد السابق للقوات المسلحة، رئيس الحكومة السابقة، حيد العبادي في العاشر من ديسمبر 2017، عن تحرير كامل الأراضي العراقية من تنظيم "داعش" بعد انتهاء كافة المعارك التي خاضتها القوات العراقية المشتركة ضد التنظيم الإرهابي.

 

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
-
x
21:45
-
نيوكاسل يونايتد
فولهام
-
x
21:45
-
ليستر سيتي
وولفرهامبتون
-
x
21:45
-
تشيلسي
بيرنلي
-
x
21:45
-
ليفربول
توتنهام هوتسبير
-
x
22:00
-
ساوثهامتون
مانشستر يونايتد
-
x
22:00
-
ارسنال
الدوري المصري الممتاز
الاهلي
-
x
20:00
-
الجونة
كأس ملك إسبانيا
أتلتيكو مدريد
-
x
20:30
-
سانت اندرو
برشلونة
-
x
22:30
-
كولتورال ديبورتيفا ليونيسا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/5/2018 9:40:12 AM