هيئة الأرصاد الجوية تعلن موعد استقرار الطقس

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الحالة الجوية في انخفاض الحرارة ونشاط كبير في حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة وهي ما تشعر المواطنين بالبرد بشكل أكبر.





وأوضح عبد العال أن هناك أمطار غزيره ورعدية على محافظات الوجه البحري مثل شمال وجنوب سيناء ومع نهاية اليوم ستصل تلك الأمطار إلى داخل القاهرة.



