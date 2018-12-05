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وكيل الصحة بالبحر الأحمر يتفقد أعمال مبادرة "100 مليون صحة" (صور)

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 09:02 ص
وكيل الصحة بالبحر الأحمر يتفقد أعمال مبادرة 100 مليون صحة (صور)
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محمد طه
 
تفقد الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، والفريق الإشرافي بالمديرية، نقاط مسح "فيروس سي" بمدينة الغردقة للاطمئنان على حسن سير العمل وانتظامة والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والغير طبية واقبال المواطنين على المبادرة.

وأكد مرعي أن جميع النقاط التابعة لمبادرة "100 مليون صحة" بالحمر الأحمر، تعمل بشكل كامل ويوجد إقبال من المواطنين علي الحملة، مؤكدا أن جميع المستلزمات الطبية متوافرة بكثرة.
وكيل الصحة بالبحر الأحمر يتفقد أعمال مبادرة "100 مليون صحة" (صور)
وكيل الصحة بالبحر الأحمر يتفقد أعمال مبادرة "100 مليون صحة" (صور)
وكيل الصحة بالبحر الأحمر يتفقد أعمال مبادرة "100 مليون صحة" (صور)
وكيل الصحة بالبحر الأحمر يتفقد أعمال مبادرة "100 مليون صحة" (صور)
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