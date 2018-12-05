"الأرصاد" تحذر: موجة من الطقس السيء تضرب البلاد بدءا من اليوم

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد حالة من عدم استقرار الجو حتى يوم الجمعة المقبل، وسيبدأ الجو في التحسن اعتبارا من السبت.





وأضاف عبد العال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر قناة "سي بي سي"، أمس الثلاثاء، أنه من المتوقع اليوم حدوث نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على كل أنحاء الجمهورية، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة المصحوبة بأمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية من رفح حتى السلوم، وعلى الوجه البحري وشمال جنوب سيناء ومدن القناة.



