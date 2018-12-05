ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ضبط تمثالين آثريين و3 قطع فرعونية بحوزة 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الأثار بسوهاج

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 08:48 ص
ضبط تمثالين آثريين و3 قطع فرعونية بحوزة 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الأثار بسوهاج
التنقيب عن الآثار - صورة أرشيفية
طباعة
أبورية حسين
 
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة السياحة والآثار بسوهاج من ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار وبحوزتهم تمثالين آثريين وراس تمثال أثري وقطعتين من الفخار الفرعوني.

تلقى اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج بلاغًا يفيد ضبط "صبري.ا.م.ح|" 74 عامًا، بالمعاش، و"عاطف.ع.م.ع" 40 عامًا، مقاول، و"رفاعي.ع.م.ا" 45 عامًا، عامل، ويقيمان بدائرة مركز جرجا، و|هاني.ع.ا.ع" 40 عامًا، عامل، و"هيثم.ع.ع.ا" 22 عامًا، عامل، ويقيمان بدائرة المركز.

وتبين جود حفره بأبعاد 2.85 × 2.65 متر وبعمق 9 أمتار وضبط بحوزتهم الأتي تمثال من الحجر أسود اللون بأرتفاع 28 سم لشخص برأس ثعلب يقف علي قاعدة ومنقوش عليه رسومات وزخارف باللغه المصرية القديمة وتمثال من الحجر أصفر اللون بارتفاع 16 سم لشخص بدون رأس يقف علي قاعدة ومنقوش عليه رسومات وزخارف باللغة المصرية القديمة ورأس تمثال علي قاعدة بيضاوية الشكل سوداء اللون وقطعة من الفخار عليها رسومات باللون الأسود وبروز وقطعة من الحجر بأرتفاع 5 سم علي شكل هرم وأدوات الحفر المستخدمة، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب بحثًا عن الأثار.
المزيد عن: عليه
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
-
x
21:45
-
نيوكاسل يونايتد
فولهام
-
x
21:45
-
ليستر سيتي
وولفرهامبتون
-
x
21:45
-
تشيلسي
بيرنلي
-
x
21:45
-
ليفربول
توتنهام هوتسبير
-
x
22:00
-
ساوثهامتون
مانشستر يونايتد
-
x
22:00
-
ارسنال
الدوري المصري الممتاز
الاهلي
-
x
20:00
-
الجونة
كأس ملك إسبانيا
أتلتيكو مدريد
-
x
20:30
-
سانت اندرو
برشلونة
-
x
22:30
-
كولتورال ديبورتيفا ليونيسا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/5/2018 9:40:02 AM