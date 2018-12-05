ضبط تمثالين آثريين و3 قطع فرعونية بحوزة 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الأثار بسوهاج

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة السياحة والآثار بسوهاج من ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار وبحوزتهم تمثالين آثريين وراس تمثال أثري وقطعتين من الفخار الفرعوني.



تلقى اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج بلاغًا يفيد ضبط "صبري.ا.م.ح|" 74 عامًا، بالمعاش، و"عاطف.ع.م.ع" 40 عامًا، مقاول، و"رفاعي.ع.م.ا" 45 عامًا، عامل، ويقيمان بدائرة مركز جرجا، و|هاني.ع.ا.ع" 40 عامًا، عامل، و"هيثم.ع.ع.ا" 22 عامًا، عامل، ويقيمان بدائرة المركز.



وتبين جود حفره بأبعاد 2.85 × 2.65 متر وبعمق 9 أمتار وضبط بحوزتهم الأتي تمثال من الحجر أسود اللون بأرتفاع 28 سم لشخص برأس ثعلب يقف علي قاعدة ومنقوش عليه رسومات وزخارف باللغه المصرية القديمة وتمثال من الحجر أصفر اللون بارتفاع 16 سم لشخص بدون رأس يقف علي قاعدة ومنقوش عليه رسومات وزخارف باللغة المصرية القديمة ورأس تمثال علي قاعدة بيضاوية الشكل سوداء اللون وقطعة من الفخار عليها رسومات باللون الأسود وبروز وقطعة من الحجر بأرتفاع 5 سم علي شكل هرم وأدوات الحفر المستخدمة، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب بحثًا عن الأثار.

