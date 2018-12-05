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لأول مرة.. ولادة طفلة بعد زراعة رحم من امرأة متوفاة

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 08:45 ص
لأول مرة.. ولادة طفلة بعد زراعة رحم من امرأة متوفاة
ولادة طفلة
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الفجر السعودي
 

ذكر أطباء، أمس الثلاثاء، أن طفلةً وُلدت في البرازيل لأول مرة، بعد عملية نقل رحم من متبرعة متوفاة.

 

ووُلدت الطفلة بصحة جيدة ووزنها 2.5 كيلوجرام في مدينة ساو باولو البرازيلية، حسبما ذكر أطباء في مقال نشر بدورية لانسيت الطبية.

 

وأكد الأطباء أنه تم نقل الرحم في عملية استغرقت أكثر من 10 ساعات عام 2016 إلى امرأة (32 عامًا) تعاني من متلازمة ماير-روكيتانسكي-كوستر-هاوزر ، التي تركتها دون رحم، غير أن المبيضين كانا على ما يرام قبل العملية.

 

وزرع الأطباء لها بويضات ملقحة في الرحم بعد 7 أشهر من عملية الزرع، وأزيل الرحم بعد ذلك أثناء الولادة القيصرية.

 

وأوضح الأطباء أن علاج عقم الرحم عن طريق الزرع من متبرعة متوفاة؛ فتح الطريق لحمل صحي للمصابات بالعقم دون الحاجة إلى متبرعات على قيد الحياة.

 

ويُشار إلى أنه أجريت في السابق 39 عملية زرع أرحام من متبرعات على قيد الحياة، أثمرت 11 طفلًا، لكن هذه هي المرة الأولى التي يُولد فيها طفل من رحم امرأة متوفاة.

 

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