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عاجل - السعودية | "الحصيني" يحدد خريطة أمطار الأربعاء وليل الخميس

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 09:00 ص
عاجل - السعودية | الحصيني يحدد خريطة أمطار الأربعاء وليل الخميس
أمطار
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الفجر السعودي
 
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توقع عضو لجنة تسمية الحالات المناخية، عبد العزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة اليوم الأربعاء، وليل الخميس، ما بين متوسطة وغزيرة مصحوبة بحبات من البَرَد، مع فرصة لجريان السيول على عدة مناطق بالمملكة.

 

وحدد "الحصيني"، أماكن الهطول وهي كالتالي: أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان، والسواحل من شمال جدة إلى جازان وحائل والقصيم وما بين عفيف والدوادمي وشرق الشمالية ثم ما بين ضباء والوجه.

 

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها لطقس الأربعاء، استمرار هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة وتشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها خاصة.

 

وأشارت الهيئة- عبر موقعها الإلكتروني- إلى استمرار الأمطار كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، وحائل والحدود الشمالية والقصيم، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة، كما يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة تشمل السواحل منها.


المصدر:- صحيفة عاجل 



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