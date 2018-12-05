محافظ الشرقية لـ"الفجر": مصالح المواطنين "خط أحمر".. و"مش هسيب شبر في المحافظة بدون استثمار" (حوار)

"مصالح المواطنين خط أحمر لا يمكن أن أقبل التهاون فيها من أي مسئول".. بهذه الكلمات بدأ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، حديثه لـ"الفجر"، موضحًا أنه منذ توليه المنصب يتبع سياسة التواجد في الشارع باستمرار لحل المشكلات على الطبيعة، وحتى يشعر المواطنين بأن المسئولين ليسوا بمعزل عن قضاياهم.



وخلال حواره لـ"الفجر"، أوضح "غراب" أن المحافظة تعاني من عدة مشكلات تراكمت على مدار عقود، لعل أبرزها التوزيع "غير العادل" لموارد وخدمات المحافظة؛ حيث هناك مراكز بعينها توجد بها خدمات أكبر من حاجة المواطنين وأهالي المركز، بينما توجد مراكز أخرى حصة المواطنين والأهالي منها أقل من سابقتها.



وتطرق محافظ الشرقية، إلى عدد من المشكلات التي تؤرق أهالي المحافظة بشأن الخدمات وملفي الصحة والتعليم، منوهًا بأن هناك استراتيجية وخطة جديدة من شأنها أن تضع المحافظة في مصاف المحافظات التنموية ضمن خطة التنمية المستدامة التي أعلنتها الدولة.



كما أشار، إلى أن وضع حجر أساس مشروع "كارفور" الذي يقام ضمن مشروع إقامة منطقة لوجيستية بمنطقة "العصلوجي" التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، بعنوان "العروبة سكاي لاين"، جاء بالتعاون بين ثلاث جهات (المحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وشركة العروبة مصر للاستثمار)، حيث تم رصد ميزانية مبدئية نحو ملياري جنيه لإقامة المشروع، والذي يُقام على مساحة نحو 6 آلاف متر مربع، فيما يستغرق التنفيذ نحو ثلاثين شهرًا، موضحًا أن المشروع يحوذ على اهتمام فعلي وجدي ولا يمكن باي حال من الأحوال أن تتكرر مشكلة أرض "المصرية بلازا" بالمشروع.



وأوضح المحافظ، أنه تم تشكيل لجنة تقوم بحصر الأماكن المتاحة بالمحافظة لإقامة مناطق لوجيستية تخدم الأهالي، حيث تم الاستقرار بصورة مبدئية وجاري الإعداد لإقامة مناطق بمراكز ومدن بلبيس وديرب نجم ومنيا القمح.



وعن وحدة الغسيل الكلوي بمسنتشفى "ديرب نجم" المركزي، أوضح المحافظ، أن القرار في يد النيابة العامة، والتي لا زالت تباشر تحقيقاتها في الكارثة التي تعرض لها المرضى بالوحدة منتصف سبتمبر الماضي، فيما تم افتتاح وحدة جديدة بعد الانتهاء من تجهيزها لاستقبال مرضى الغسيل الكلوي، حيث تضم الوحدة الجديدة 26 ماكينة بتكلفة 6 مليون جنيه مقدمة من وزارة الصحة وبمشاركة المجتمع المدني، بالإضافة إلى وحدة معالجة للمياه ومعمل وعيادة الكشف المبكر لأمراض الكلى، وذلك للتخفيف على أهالي ديرب نجم، وتقديم خدمة متميزة للمرضى.



وعن مشكلة البطالة، أكد محافظ الشرقية، على ان الدولة جادة في مواجهة مشكلة البطالة، وذلك من خلال دعم مشروعات الشباب وإقامة العديد من ملتقيات التوظيف، والتي تُعد بمثابة المثل الأعلى للمشاركة المجتمعية بالنسبة لاحتياجات سوق العمل، وما يبحث عنه الشباب الرغبون في العمل بما يتاح لهم من فرص، حيث تم تنظيم ملتقى التوظيف الثاني بمدينة العاشر من رمضان، والذي نجح في إتاحة نحو 11102 فرصة عمل للشباب.



وشدد "غراب" على أنه اعتاد أن يُطلق عنوانًا على كل مرحلة كان مسئولًا فيها، مشيرًا إلى أنه اختار شعارًا لمحافظة الشرقية خلال توليه المنصب بعنوان: مرحلة "عقول مستنيرة وأيدي ماهرة"، حيث أن المرحلة التي تمر بها مصر بجميع محافظاتها مرحله فارقة "نكون فيها أو لا نكون".



وأكد المحافظ أنه لن يترك شبرًا على أرض المحافظة بدون استثمار، لافتًا إلى أن الشرقية بدأت مرحلة جديدة من البناء الاقتصادي من خلال ضخ الإستثمارات المتنوعة وإنشاء السلاسل التجارية والمناطق اللوجيستية وعقد ملتقيات التوظيف والتي من شأنها جميعًا فتح آفاق جديدة للعمل بما يتناسب مع إمكانيات ومؤهلات وخبرات ومهارات الشباب.



ووجه المحافظ نظر الشباب إلي القطاع الخاص والبحث عن فرص العمل الحقيقية من خلاله، مؤكدًا على أن المرحله القادمة ستشهد طفرة صناعية جدية في المحافظة، فضلًا عن تشغيل المصانع التي توقفت في الفترة الماضية.



وعن مشكلة النظافة وتلال القمامة المتراكمة بعدد من المناطق، قال الدكتور ممدوح غراب، إنه وجهَّ رؤساء مُختلف المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الجهود من خلال مجموعات ‏العمل المشتركة لتنفيذ الخطة التنموية بكافة القطاعات، حيث شهدت المحافظة على مدار اليومين الماضيين فقط رفع أكثر من ألف طن من القمامة ونقلها خارج الكُتل السكنية.



كما أشاد "غراب" بدور جهاز تنمية ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "مشروعك" في تقديم قروض ميسرة للشباب الجاد لإقامة مشروعات حقيقية، والعمل على خلق فرص عمل توفر لهم حياة كريمة، ما يساعد في الحد من ظاهرة البطالة ورفع معدلات التشغيل بين الشباب وتحسين مستوى الدخل للفرد والأسرة، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، موضحًا أن الجهاز ساهم في تقديم 308 مليون و200 ألف جنيه قروض مُيسرة للشباب؛ لتمويل 15 ألف و700 مشروع، أتاحت نحو 24 ألف و674 فرصة عمل حقيقية خلال العام الجاري.



كما تطرق المحافظ، لحضانات الأطفال، مشددًا على انه أصدر توجيهات بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الحضانات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من ضمان مستوى الخدمة المقدمة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار الحفاظ على النشء الصغار، حيث قرر الأسبوع الجاري غلق 265 حضانة؛ لإدارتها بدون تراخيص بمراكز ومدن "فاقوس، والعاشر من رمضان، وبلبيس، ومنيا القمح، وأبو كبير، وههيا، وأبو حماد، ومشتول السوق، والزقازيق، والقنايات".