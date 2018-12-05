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ميركاتو الأهلي| نجم المقاصة يقترب.. وعرض سعودي لـ"الحاوي"

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 07:24 ص
ميركاتو الأهلي| نجم المقاصة يقترب.. وعرض سعودي لـالحاوي
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ريهام عبدالمحسن
 
كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن وصول عرض سعودي لنجم وسط الأهلي وليد سليمان للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير المقبل.

وقال مهيب في برنامجه "اللعيب" المذاع عبر عبر فضائية إم بي سي مصر، إن وليد سليمان تلقي عرضاً من أحد الأندية السعودية، إلا أن الأمر متروك لمجلس إدارة النادي.


وأضاف مهيب، أن محمود وحيد نجم مصر المقاصة اقترب بشدة من الانضمام للأهلي، في حين ابتعد حسين الشحات لاعب وسط العين عن الانضمام للقلعة الحمراء بعد رفض فريقه الإماراتي التفريط في خدماته إلا في حالة الحصول على 4 مليون دولار قيمة اللاعب بالإضافة لراتبه.

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