الليلة.. فيلم تسجيلي عن حياة "فريد الأطرش" بساقية الصاوي





تعرض جمعية محبى الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، فيلما تسجيليا بعنوان "حكاية العمر كله" مساء غد الأربعاء بقاعة الكلمة بساقية الصاوي، وذلك إحياء للذكرى الـ 44 لرحيل الفنان فريد الأطرش، بحضور الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز، والفنان مصطفى الدمرداش، ومدير التصوير الكبير محمود عبد السميع، والمخرج الدكتور علي الغزولي، وكوكبة من عشاق فن فريد الأطرش ورجال الصحافة والإعلام.





وتعقد عقب انتهاء عرض الفيلم، حلقة نقاشية لمدة نصف ساعة حول أهم ما جاء من أحداث بالفيلم إلى جانب إلقاء الضوء على أهم المحطات الفنية فى حياة الموسيقار فريد الأطرش.





"حكاية العمر" رؤية وإخراج الفنان عادل السيد، ومدته 57 دقيقة، وهو يروى أحداثا هامة بصوت الفنان فريد الأطرش، ويحتوى على مجموعة من المشاهد تعرض لأول مرة عن حياة الموسيقار فريد الاطرش منذ ميلاده فى عام 1917 حي رحيله في 26 ديسمبر 1974.











