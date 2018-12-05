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نصر سالم: العناصر الإرهابية في الدول المختلفة يحركها يد واحدة

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 06:47 ص
نصر سالم: العناصر الإرهابية في الدول المختلفة يحركها يد واحدة
اللواء نصر سالم - رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق
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نعيم يوسف
 
قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن الإرهاب العابر للدول يعني أن العناصر الإرهابية في الدول المختلفة يحركها يد واحدة، الجماعات الإرهابية تكمل بعضها البعض.

وأضاف "سالم"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة cbc الفضائية، أن الإرهابيين يستخدمون نفس الأسلحة، ونفس الخطط والاستراتيجيات في الدول المختلفة.

وتابع رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن مصر في سيناء تحارب الأشباح، ولا يوجد معسكرات واضحة موجودة مثل سوريا، ولكنهم إما أنهم يتخفون في وسط المدنيين، أو يختبئون في الأنفاق.

ولفت إلى أن الإرهابيين تطوروا في صناعة المتفجرات، وأصبحوا "بيصنعوا متفجرات من الهوا"، مشيدا بخبرات المهندسين المصريين بالجيش الذين لديهم خبرة واسعة في هذا المجال والتصدي لهم.
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