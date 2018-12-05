تعرف على عدد مشاهدات كليب أحلام الجديد (فيديو)





طرحت النجمة أحلام أحدث أغانيها التي تحمل عنوان "احلف" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والأغنية كلمات الشاعر الغنائي قوس وألحان بازل وتوزيع هشام السكران.





وتجاوزت مشاهدات الأغنية المليون الأول لها حيث حققت تحديدًا 1,269,08 مشاهدة منذ طرحها بيوتيوب.





وفي سياق آخر، تعكف أحلام على الانتهاء من تسجيل ألبومها الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وكانت آخر ألبوماتها "يلازمني خيالك" وطرحته عام 2016 وحققت من خلاله ردود فعل إيجابية.







