مبروك عطية: تناول المنشطات الجنسية دون الحاجة إليها "حرام" (فيديو)



وأضاف "عطية"، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه شريف عامر: " لو راجل طبيعي يبقى لية أوفر؟؟"



ولفت إلى أن هذا الأمر ينطبق أيضا على السيدات، معقبا: "نحتاج إلى ثقافة عامة عند الرجل والمرأة في هذا الأمر".



ولفت إلى أن هذا الأمر ينطبق أيضا على السيدات، معقبا: "نحتاج إلى ثقافة عامة عند الرجل والمرأة في هذا الأمر".

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن لجوء الرجل إلى تعاطي المنشطات الجنسية وهو غير محتاج لها "حرام".