مبروك عطية: تناول المنشطات الجنسية دون الحاجة إليها "حرام" (فيديو)
الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 06:13 صنعيم يوسف
قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن لجوء الرجل إلى تعاطي المنشطات الجنسية وهو غير محتاج لها "حرام".
وأضاف "عطية"، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه شريف عامر: " لو راجل طبيعي يبقى لية أوفر؟؟"
ولفت إلى أن هذا الأمر ينطبق أيضا على السيدات، معقبا: "نحتاج إلى ثقافة عامة عند الرجل والمرأة في هذا الأمر".
وأضاف "عطية"، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه شريف عامر: " لو راجل طبيعي يبقى لية أوفر؟؟"
ولفت إلى أن هذا الأمر ينطبق أيضا على السيدات، معقبا: "نحتاج إلى ثقافة عامة عند الرجل والمرأة في هذا الأمر".