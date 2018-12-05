مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء 5- 12- 2018 والقنوات الناقلة
الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 05:59 صمني العوضي
يشهد اليوم الأربعاء والموافق 5- 12- 2018 عددا من المباريات النارية في بطولتي الدوري الانجليزي والدوري الفرنسي.
مواعيد مباريات الدوري الانجليزي اليوم الأربعاء:
- إيفرتون × نيوكاسل يونايتد: في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة
- فولهام × ليستر سيتي: في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة
- وولفرهامبتون × تشيلسي: في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 8
- بيرنلي × ليفربول: في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 1
- توتنهام × ساوثهامبتون: في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 5
- مانشستر يونايتد × أرسنال: في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 2
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم الأربعاء:
- ليون × رين: في تمام الساعة العاشر مساء بتوقيت القاهرة
- نانت × مارسيليا: في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة
- ستراسبورج × باريس سان جيرمان: في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 6