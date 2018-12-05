مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء 5- 12- 2018 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأربعاء والموافق 5- 12- 2018 عددا من المباريات النارية في بطولتي الدوري الانجليزي والدوري الفرنسي.





مواعيد مباريات الدوري الانجليزي اليوم الأربعاء:

- إيفرتون × نيوكاسل يونايتد: في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة





- فولهام × ليستر سيتي: في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة





- وولفرهامبتون × تشيلسي: في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 8





- بيرنلي × ليفربول: في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 1





- توتنهام × ساوثهامبتون: في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 5





- مانشستر يونايتد × أرسنال: في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 2





مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم الأربعاء:

- ليون × رين: في تمام الساعة العاشر مساء بتوقيت القاهرة





- نانت × مارسيليا: في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة





- ستراسبورج × باريس سان جيرمان: في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 6