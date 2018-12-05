ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء 5- 12- 2018 والقنوات الناقلة

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 05:59 ص
مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء 5- 12- 2018 والقنوات الناقلة
طباعة
مني العوضي
 
يشهد اليوم الأربعاء والموافق 5- 12- 2018 عددا من المباريات النارية في بطولتي الدوري الانجليزي والدوري الفرنسي.

مواعيد مباريات الدوري الانجليزي اليوم الأربعاء:
- إيفرتون × نيوكاسل يونايتد: في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة

- فولهام × ليستر سيتي: في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة

- وولفرهامبتون × تشيلسي: في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 8

- بيرنلي × ليفربول: في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 1

- توتنهام × ساوثهامبتون: في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 5

- مانشستر يونايتد × أرسنال: في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 2

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم الأربعاء:
- ليون × رين: في تمام الساعة العاشر مساء بتوقيت القاهرة

- نانت × مارسيليا: في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة

- ستراسبورج × باريس سان جيرمان: في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 6
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
-
x
21:45
-
نيوكاسل يونايتد
فولهام
-
x
21:45
-
ليستر سيتي
وولفرهامبتون
-
x
21:45
-
تشيلسي
بيرنلي
-
x
21:45
-
ليفربول
توتنهام هوتسبير
-
x
22:00
-
ساوثهامتون
مانشستر يونايتد
-
x
22:00
-
ارسنال
الدوري المصري الممتاز
الاهلي
-
x
20:00
-
الجونة
كأس ملك إسبانيا
أتلتيكو مدريد
-
x
20:30
-
سانت اندرو
برشلونة
-
x
22:30
-
كولتورال ديبورتيفا ليونيسا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/5/2018 6:30:03 AM