رد كوميدي من مبروك عطية على رجل يشكو من برودة زوجته الجنسية (فيديو)



وأضاف "عطية"، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه شريف عامر، أن الزوج ينكد على زوجته، ويترك والدته تنكد عليها ثم بعد ذلك يطلب منها علاقة زوجية.



وتابع: "يعني إية بتلاقيها جاموسة؟ّ!.. أمه منكدة عليها.. وسلفتها عندها وهي معندهاش.. وتيجي تقوله هات جنية يقولها بعينك لما تشوفي حلمة ودنك"، مضيفا: "بالله عليك حوار زي ده ممكن يعمل علاقة ما بين البهايم!!"









رد الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، ردًا طريفا على رجل يشكو من برود زوجته الجنسي، ووصفها بأنها "بتبقى زي الجاموسة" قائلا: يبقى أنت عجل جاموس".