ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بعد قرار غلقها.. مذيعة "LTC" تبكي على الهواء (فيديو)

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 05:02 ص
بعد قرار غلقها.. مذيعة LTC تبكي على الهواء (فيديو)
الإعلامية ميار الببلاوي
طباعة
نعيم يوسف
 
بكت الإعلامية ميار الببلاوي، مقدمة برنامج "أحلى حياة"، المذاع على قناة LTC الفضائية، على الهواء مباشرة بسبب قرار المجلس الأعلى للإعلام بمنع بث القناة.

وقالت "الببلاوي"، إن العاملين في القناة لا يعلمون مصيرهم، وبعضا منهم تعب وذهبوا به إلى المستشفى، مؤكدة أن القناة مستوفية أوراقها.

من جانبها، علقت "سميرة الدغيدي"، مالكة القناة في مداخلة هاتفية مع البرنامج، وقالت لها "متبكيش يا ميار"، مطالبة المجلس الأعلى للإعلام بالحوار مع المسئولين في القناة قبل غلقها.

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرر منع بث قناة LTC لحين قيامها بتقنين أوضاعها القانونية، بعد أن منحت القناة مهلة 15 يوما لتقنين أوضاعها، وتم مد المهلة لـ30 يوما أخرى انتهت في 20 نوفمبر الماضي.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
-
x
21:45
-
نيوكاسل يونايتد
فولهام
-
x
21:45
-
ليستر سيتي
وولفرهامبتون
-
x
21:45
-
تشيلسي
بيرنلي
-
x
21:45
-
ليفربول
توتنهام هوتسبير
-
x
22:00
-
ساوثهامتون
مانشستر يونايتد
-
x
22:00
-
ارسنال
الدوري المصري الممتاز
الاهلي
-
x
20:00
-
الجونة
كأس ملك إسبانيا
أتلتيكو مدريد
-
x
20:30
-
سانت اندرو
برشلونة
-
x
22:30
-
كولتورال ديبورتيفا ليونيسا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/5/2018 6:30:00 AM