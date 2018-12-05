بعد قرار غلقها.. مذيعة "LTC" تبكي على الهواء (فيديو)



وقالت "الببلاوي"، إن العاملين في القناة لا يعلمون مصيرهم، وبعضا منهم تعب وذهبوا به إلى المستشفى، مؤكدة أن القناة مستوفية أوراقها.



من جانبها، علقت "سميرة الدغيدي"، مالكة القناة في مداخلة هاتفية مع البرنامج، وقالت لها "متبكيش يا ميار"، مطالبة المجلس الأعلى للإعلام بالحوار مع المسئولين في القناة قبل غلقها.



يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرر منع بث قناة LTC لحين قيامها بتقنين أوضاعها القانونية، بعد أن منحت القناة مهلة 15 يوما لتقنين أوضاعها، وتم مد المهلة لـ30 يوما أخرى انتهت في 20 نوفمبر الماضي.

بكت الإعلامية ميار الببلاوي، مقدمة برنامج "أحلى حياة"، المذاع على قناة LTC الفضائية، على الهواء مباشرة بسبب قرار المجلس الأعلى للإعلام بمنع بث القناة.