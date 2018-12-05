مصطفى محرم: محمود عبد العزيز ندم وبكى بعد نجاح "الحاج متولي" (فيديو)

وأضاف: "لكني بعد ما رأىت الحلقات غيرن رأيي ولما اتفرجت عليه قلت نور الأفضل.

ولفت إلى أن الراحل محمود عبد العزيز، عبر عن ندمه لعدم قبوله العرض، مضيفًا: " لدرجة أنه بكى على صدري في أحد المطاعم بسوريا، بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل.