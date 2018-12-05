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مصطفى محرم: محمود عبد العزيز ندم وبكى بعد نجاح "الحاج متولي" (فيديو)

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 04:31 ص
مصطفى محرم: محمود عبد العزيز ندم وبكى بعد نجاح الحاج متولي (فيديو)
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صرح السيناريست مصطفى محرم، بأنه عرض قصة مسلسل "الحاج متولي"في البداية على الفنان محمود عبد العزيز، لكن الراحل اعتذر بسبب ارتباطه وقتها بمسلسل "الكومي".

وأشار "محرم" خلال لقائه في برنامج "القاهرة اليوم"، أنه كان يتمنى على المستوى الشخصي، أن يكون محمود عبد العزيز هو بطل العمل.

وأضاف: "لكني بعد ما رأىت الحلقات غيرن رأيي ولما اتفرجت عليه قلت نور الأفضل.

ولفت إلى أن الراحل محمود عبد العزيز، عبر عن ندمه لعدم قبوله العرض، مضيفًا: " لدرجة أنه بكى على صدري في أحد المطاعم بسوريا، بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل.

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