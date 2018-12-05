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ورشة للتوثيق الفوتوغرافي السريع للقطع الأثرية بمكتبة الإسكندرية (صور)

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 04:29 ص
ورشة للتوثيق الفوتوغرافي السريع للقطع الأثرية بمكتبة الإسكندرية (صور)
جانب من الفعاليات
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حسام زيدان
 
بدأت فعاليات ورشة التوثيق الفوتوغرافي السريع للقطع الأثرية، أمس، بمركز التوثيق الحضاري والطبيعي التابع لمكتبة إسكندرية بالقرية الذكية، والتي تمتد لعدة أيام.

وألقى المهندس مجدي العدوي مسؤل وحدة الرقمنة بمركز توثيق التراث، محاضرة حول توثيق القطع الأثرية بالتصوير وفق معايير وأسس علمية صحيحة.

وتبع ذلك عدد من اللقاءات والمحاضرات حول حصر وتوثيق القطع الأثرية، وتوصيفها، وتسجيلها بشكل صحيح، وكذلك كيفية عمل الجداول الرقمية وتحديثها. 

ورشة للتوثيق الفوتوغرافي السريع للقطع الأثرية بمكتبة الإسكندرية (صور)
ورشة للتوثيق الفوتوغرافي السريع للقطع الأثرية بمكتبة الإسكندرية (صور)
ورشة للتوثيق الفوتوغرافي السريع للقطع الأثرية بمكتبة الإسكندرية (صور)
ورشة للتوثيق الفوتوغرافي السريع للقطع الأثرية بمكتبة الإسكندرية (صور)
ورشة للتوثيق الفوتوغرافي السريع للقطع الأثرية بمكتبة الإسكندرية (صور)
ورشة للتوثيق الفوتوغرافي السريع للقطع الأثرية بمكتبة الإسكندرية (صور)
ورشة للتوثيق الفوتوغرافي السريع للقطع الأثرية بمكتبة الإسكندرية (صور)
ورشة للتوثيق الفوتوغرافي السريع للقطع الأثرية بمكتبة الإسكندرية (صور)
ورشة للتوثيق الفوتوغرافي السريع للقطع الأثرية بمكتبة الإسكندرية (صور)
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