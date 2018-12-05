الإسماعيلي: لن نفرط في "متولي"

تحدث نهاد حجاج، المستشار القانوني لنادي الإسماعيلي عن الصفقات التي سيبرهما النادي خلال الفترة القادمة وعن رحيل بعض اللاعبين في يناير.









وقال حجاج في تصريحاته عبر برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورت: أن الإسماعيلي لن يفرط في خدمات محمود متولي أو أي لاعب من القوام الأساسي للفريق.









وتابع، أن السبب في ذلك بأن الإسماعيلي يسعي لبناء فريق وبدلاء على مستوى عالي وليس التفريط في اللاعبين.









ورد حجاج على مطالبة الجماهير بجلب صفقات سوبر، بأن مجلس الإدارة يسعي للتعاقد مع لاعبين وسيتم إبرام أكثر من 5 صفقات في مراكز مختلفة.



