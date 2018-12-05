عاجل.. الأرصاد الجوية توضح تفاصيل سقوط أمطار اليوم الأربعاء في محافظة السويس

تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة لقرائها بنشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم 5-12-2018، في محافظة السويس وتشهد درجات الحرارة الصغرى 12 درجة والعظمى 21 درجة، بالتزامن مع تحذيرات خبراء هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس السيئة التي تشهدها البلاد، وسقوط أمطار تصل إلى السيول في عدد من المناطق بمحافظات مصر، فضلًا عن رياح شديد تضرب عدد من المدن وشبورة كثيفة على الطرق الزراعية.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقسًا مائلًا للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد، لطيفًا على جنوب الصعيد نهارا، باردًا ليلا.









وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة تكون رعدية وغزيرة أحيانا على السواحل الشمالية.





وتكون الرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :





الصغرى العظمى

القاهرة 15 20

شبين الكوم 14 19

طنطا 14 19

دمنهور 14 19

الإسكندرية 12 19

بلطيم 13 19

مطروح 12 18

السلوم 11 18

سيوة 11 19

بورسعيد 16 20

دمياط 16 20

الزقازيق 15 19

الإسماعيلية 12 20

السويس 12 21

العريش 11 22

رفح 12 21

رأس سدر 13 23

نخل 09 21

نويبع 19 22

طابا 14 20

كاترين 05 15

الطور 14 23

شرم الشيخ 16 24

الغردقة 15 23

مرسى علم 16 22

الفيوم 13 20

بني سويف 13 20

المنيا 09 21

أسيوط 09 21

سوهاج 08 21

قنا 12 22

الأقصر 11 23

أسوان 12 23

أبوسمبل 13 22

الوادي الجديد 11 22

شلاتين 18 25

أبو رماد 19 25

رأس حدربة 19 23