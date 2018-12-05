مبروك عطية يوضح الحكم الشرعي في تناول "الفياجرا النسائية" (فيديو)
الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 06:56 صنعيم يوسف
علق الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، على الجدل بشأن الدائر بخصوص الفياجرا النسائية، أو "الحبة الروز" إنه إذا تم أخذها كعلاج من قبل الطبيب فهذا أمر مباح.
وأضاف "عطية"، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه شريف عامر، أن الأمر في العلاقة الحميمة يعود إلى الرجل، مشددًا على أن المرأة مستعدة 24 ساعة و"البركة فيك يا سبع".
وتابع أن العيب كل العيب في الرجل وليس المرأة، والتي ليس لديها مشكلة في العلاقة الجنسية على الإطلاق بشرط المعاملة الرقيقة الإنسانية.
وأضاف "عطية"، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه شريف عامر، أن الأمر في العلاقة الحميمة يعود إلى الرجل، مشددًا على أن المرأة مستعدة 24 ساعة و"البركة فيك يا سبع".
وتابع أن العيب كل العيب في الرجل وليس المرأة، والتي ليس لديها مشكلة في العلاقة الجنسية على الإطلاق بشرط المعاملة الرقيقة الإنسانية.