ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مبروك عطية يوضح الحكم الشرعي في تناول "الفياجرا النسائية" (فيديو)

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 06:56 ص
مبروك عطية يوضح الحكم الشرعي في تناول الفياجرا النسائية (فيديو)
الفياجرا النسائية
طباعة
نعيم يوسف
 
علق الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، على الجدل بشأن الدائر بخصوص الفياجرا النسائية، أو "الحبة الروز" إنه إذا تم أخذها كعلاج من قبل الطبيب فهذا أمر مباح.

وأضاف "عطية"، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه شريف عامر، أن الأمر في العلاقة الحميمة يعود إلى الرجل، مشددًا على أن المرأة مستعدة 24 ساعة و"البركة فيك يا سبع".

وتابع أن العيب كل العيب في الرجل وليس المرأة، والتي ليس لديها مشكلة في العلاقة الجنسية على الإطلاق بشرط المعاملة الرقيقة الإنسانية.


طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
-
x
21:45
-
نيوكاسل يونايتد
فولهام
-
x
21:45
-
ليستر سيتي
وولفرهامبتون
-
x
21:45
-
تشيلسي
بيرنلي
-
x
21:45
-
ليفربول
توتنهام هوتسبير
-
x
22:00
-
ساوثهامتون
مانشستر يونايتد
-
x
22:00
-
ارسنال
الدوري المصري الممتاز
الاهلي
-
x
20:00
-
الجونة
كأس ملك إسبانيا
أتلتيكو مدريد
-
x
20:30
-
سانت اندرو
برشلونة
-
x
22:30
-
كولتورال ديبورتيفا ليونيسا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/5/2018 8:20:01 AM