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سيلفستر ستالون ينتهي من تصوير "Rambo 5"

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 03:32 ص
سيلفستر ستالون ينتهي من تصوير Rambo 5
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أعلن النجم العالمي سيلفستر ستالون، الانتهاء من تصوير الجزء الخامس والأخير من فيلم "Rambo 5: Last Blood" والمقرر طرحه العام المقبل بصالات السينما.

ونشر ستالون، فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور "إنستجرام" وعلق عليه قائلًا: "لقد كانت رحلة طويلة للغاية، شكرًا لكم على دعمكم".

أحداث الفيلم الجديد سيكون استكمالا لأحداث رامبو 2008، حيث يقرر البقاء فى مزرعة بالأريزونا، والتَّمتع بحياةٍ طبيعية تتسم بنمط المزارع المسالم، لذلك من الغريب رؤيته بلباس رعاة البقر مما يعطينا فكرة أن مسار حياته تغير وهناك الكثير من الأحداث المشوقة.

يُشار إلى أن أول أجزاء سلسلة رامبو صدر عام 1982 وحمل اسم "First Blood"، واستطاعت السلسلة أن تحقق نحو 164 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي.

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