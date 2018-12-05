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بيراميدز يهدد الأهلي في صفقة جديدة

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 03:09 ص
بيراميدز يهدد الأهلي في صفقة جديدة
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الفجر الرياضي
 
دخل نادي بيراميدز في مفاوضات جادية مع اللاعب البوركيني ايريك تراوري لاعب نادي مصر المقاصة، من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.


وكان النادي الأهلي أبدي رغبته في ضم اللاعب، لتدعيم مركز خط الوسط بالقلعة الحمراء، خاصة بعد الإصابات المتتالية للاعبي الفريق في المباريات الأخيرة.


ويقدم اللاعب البوركيني مستوي مميز مع ناديه مصر المقاصة في الموسمين الماضي والحالي، حيث خاض اللاعب 12 مباراة في الدوري هذا الموسم، وأحرز 4 أهداف وصنع هدف وحيد.


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