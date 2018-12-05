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شوكر: الكرة الذهبية مكافأة لمودريتش

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 03:04 ص
شوكر: الكرة الذهبية مكافأة لمودريتش
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اعتبر رئيس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم ومهاجم ريال مدريد الإسباني سابقاً، دافور شوكر، اليوم الثلاثاء، فوز مواطنه لوكا مودريتش بالكرة الذهبية لعام 2018 من مجلة فرانس فوتبول أمراً مستحقاً، مضيفاً إلى أن الجائزة تعتبر مكافأة له على موهبته الكروية وشخصيته.

وقال شوكر في بيان الاتحاد عبر موقعه الرسمي لتهنئة مودريتش بالجائزة: "فرض حضوره بقوة على الرغم من تواجد الفرنسيين الرائعين الذين فازوا بالمونديال، وبالرغم من تواجد ميسي ورونالدو، والذي يحمل في مسيرته مواسم مذهلة".

وأكد شوكر، الذي كان يعد الأفضل في تاريخ كرواتيا حتى ظهور مودريتش، أن فوز صاحب القميص رقم '10' بالجائزة مستحق "بالنظر لكل ما قدمه هذا العام لريال مدريد، وبشكل خاص للمنتخب الكرواتي".

وأضاف صاحب الحذاء الذهبي في مونديال 1998 بفرنسا "الجائزة تعتبر مكافأة على موهبته وقدراته الكروية، بالإضافة لشخصيته القوية التي ساعدته على تخطي كل هذه العقبات في مسيرته، داخل وخارج الملعب".

وتابع الهداف التاريخي لمنتخب "الناريون" برصيد 45 هدفاً: "أسلوب لعب لوكا، وروحه القتالية، وتواضعه، كلها صفات ملهمة للأجيال القادمة، أحترم كثيراً قائدنا، الأفضل في العالم!".

وبفوزه بالكرة الذهبية خلال الحفل الذي أقيم بالعاصمة الفرنسية باريس مساء الإثنين، يكمل مودريتش الثلاثية بعد أن توج بجائزتي الأفضل في أوروبا من الاتحاد الأوروبي "اليويفا" والعالم من الاتحاد الدولي "فيفا".

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