قصف تجمع لداعش في ديالي وتدمير وكر بأطراف الموصل بالعراق

قصفت القوات العراقية، أمس الثلاثاء، تجمعًا لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديالي العراقية، كما تمكنت من تدمير وكر للتنظيم الإرهابي في أطراف الموصل.





وأعلنت قوات الحشد الشعبي في محافظة ديالي العراقية، مساء اليوم، قصف تجمع لتنظيم داعش الإرهابي شمال شرقي المحافظة.





وأفاد بيان للحشد- أوردته قناة "العراقية) الإخبارية- بأن قوة تابعة للحشد الشعبي قصفت تجمعات للتنظيم الإرهابي بشكل عنيف في قرية خيزرانة شمال شرقي ديالى بعد ورود معلومات من مصادر خاصة، مشيرًا إلى وقوع إصابات في صفوف التنظيم الإرهابي.





وفي الموصل، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم، تدمير وكر لداعش في أطراف مدينة الموصل.





وأوضح بيان للمديرية، أوردته قناة "العراقية" الإخبارية، أن قوات تابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع قيادة عمليات نينوي وإثر معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من الوصول إلى إحدى الأوكار المهمة لعصابات "داعش" الإرهابية في أطراف الموصل.. تم ضبط بداخلها كميات كبيرة من المواد المتفجرة ومواد تستخدم في صناعة العبوات، وكاتم صوت وغطاء لحزام ناسف، ولخطورة نقل المواد تم تدمير الوكر والمواد".