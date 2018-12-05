فيلم بطولة نجم مصري شهير يحقق 541 مليون دولار إيرادات!





حقق فيلم "Bohemian Rhapsody" للنجم المصري الأمريكي رامي مالك، إيرادات وصلت إلى 541 مليون دولار منذ طرحه في دور العرض السينمائي حول العالم في 2 نوفمبر الماضي.





وتدور أحداث الفيلم عن المغنى فريدى ميركورى - المعروف بشذوذه - لفريق Queen وموسيقاهم، إذ تحدى فريدى الصور النمطية لتصبح الفرقة واحدة من أكثر الفرق المحبوبة عالميًا، ويتتبع الفيلم صعود للفرقة من خلال أغانيهم الأيقونية، حتى يصلوا إلى نجاح لا مثيل له، ولكن فى تحول غير متوقع، يقرر فريدى الابتعاد عن الفرقة لتحقيق مسيرته الفردية.

ويشارك في بطولة الفيلم جوزيف مازيلو، ومايك مايرز، وايدان جيلن، ولوسى بوينتون، وتوم هولاندر، وبن هاردى، وألين ليش، من إخراج بريان سينجر، ومن تأليف أنتونى مكارتن، وبيتر موردجان.



