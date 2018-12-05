"مستقبل وطن" في ختام دورته عن الأمن القومي بالشرقية: "يا شباب مصر احذروا.. فأنتم عماد الدولة وقوتها"

اختتمت الأمانة العامة لمستقبل وطن بالشرقية، برئاسة الدكتور محمد سليم الأمين العام للحزب بالمحافظة، الدورة التدريبية التي أقيمت على مدار 3 أيام بعنوان ” استراتيجيات الأمن القومي وحروب الجيل الرابع” بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا، بقاعة فيستيفال بالزقازيق، برعاية وتنسيق الدكتورة ملاك جمعة أمين المرأة بالشرقية.





حاضر في ختام الدورة بيومها الثالث اللواء أركان حرب عادل العمدة مستشار أكاديمية ناصر العليا والذي بعث في حديثه برسالة طمآنينة للشعب بأن مصر آمنة رغم كل التحديات والمؤامرات قائلًا: علي أرضها خير أجناد الأرض موضحًا مدي قوة وتسليح الجيش المصري التي أصبحت تؤرق الدول أصحاب الأجندات والمخططات، ناطقا بشعار "اوعي تصدق" لشباب الحضور بضرورة التأكد من المعلومة التي تصل إليه وعلي الجميع أن يراجعها أولا على عقله، لأن الأمن القومي يرتكز علي التوعوية والتثقيف لتفادي حروب الجيل الرابع والخامس، والتصدي للأشاعات وبث الخوف ونشر عدم الثقة، والفزاعات من المستقبل، والدور الحيوي المشترك بين مصر والسعودية باعتبارهم حصان الرهان الفائز للحفاظ علي القومية العربية المصرية.





واضاف العمدة أن الحفاظ علي الدولة يتطلب حماية "الأرض-السكان- النظام السياسي" ويربطهم اعتراف دولي، واذا أراد المتربصين إسقاطها يكون إما ب "الاحتلال_ نشر عدم الثقة، والعمل على إسقاط الأمن، وتشويه الرموز، واقامة معركة اللاوعي بإتاحة المخدرات والدعارة ودخول المبيدات المسرطنة، وعرض فن وإعلام وموضه وفق استراتيجية ممنهجة بمساعدة وسائل التواصل هدفها تشويه الرموز وقتل القيمة، وخلق صورة ذهنية لديك لتنصاع لكل أوامره، وهذا تهديد صارخ للأمن القومي.





وتحدث مستشار أكاديمية ناصر العسكرية عن التوجهات السياسية والعسكرية والتوسعية لإسرائيل في المنطقة وإصرارها علي الاحتفاظ بالأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة والتطلع للهيمنة علي المنطقة العربية بدعم خارجي من الولايات المتحدة، وكذلك المشروع النووي الإيراني، وحلم عودة الخلافة العثمانية لتركيا، وأسواق السلاح الأمريكي واقامة قواعدها العسكرية، وتدمير الظهير الإستراتيجي المصري" الجيش السوري"، ونشر الصراعات بالمنطقة بأكملها، كل هذا لا يؤرق القيادة السياسية لامتلاك الدولة المصرية لأقوي جيش من ضمن 10 جيوش علي مستوي العالم، ويبقي الباب المفتوح هو العقول التي تستوعب ما يبثه العدو المتربص من اشاعات وتضليل للحقائق، وهذا التحديد الأكبر للأمن القومي وما يعرف بحروب الجيل الرابع والخامس.





كما كرمت الدكتورة ملاك جمعة أمين عام المرأة بالمحافظة دروع حزب مستقبل وطن للمحاضرين، كما أشادت بجهود عدد من أعضاء الحزب ودورهم في تنظيم الدورة، فيما أهدت شهادات إجتياز الدورة التدريبية للمتدربين، والذين وصلوا لـ1000 شاب وفتاة.





شارك في الدورة التدريبية، عدد كبير من قيادات الحزب على رأسهم الأمين العام بالشرقية الدكتور محمد سليم الذي أكد إهتمام الحزب ورعايته الكاملة للشباب قائلآ: إحذروا ما تم توضيحه وعرضه من مخاطر تحاك بالدولة المصرية باعتبارها العمود الفقري للأمة العربية والقارة الإفريقية وانتم ياشباب عماد ورمز لهذه القوة، وشارك في الختام عدد من نواب البرلمان، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالشرقية، وامناء المراكز والمدن بكافة انحاء المحافظة.



