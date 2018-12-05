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عاجل.. كواليس نهاية خصم نقاط من الزمالك

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 02:26 ص
عاجل.. كواليس نهاية خصم نقاط من الزمالك
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ندي شعبان
 
تحدث أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك عن "صداع" خصم النقاط من نادي الزمالك بسبب اللاعبين.


وقال أمير في تصريحاته ببرنامج "ملعب أون" المذاع على فضائية "أون سبورت": نجحنا في إنهاء أزمة مستحقات اللاعبين المتأخرة والتي تهدد بخصم نقاط من الفريق.


وتابع، الزمالك حول مليون دولار لازمة المستحقات المتأخرة وتسوية القضايا مع اللاعبين، بعد تقديم أوراق تفيد بأن تجميد أرصدة النادي هي السر في التأخر في سداد المستحقات، مؤكدا أن باقي مستحقات اللاعبين سيتم تسديدها على عدة اقساط في المستقبل.


واشار أمير إلى أن رئيس الزمالك طلب الاجتماع معه ومع أمير عزمي مجاهد لمناقشة أزمة عدم سيطرة اللاعبين على انفعالتهم، وطلب منا أن نسيطر على تلك الأمور في الفترة القادمة.
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