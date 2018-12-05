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عاجل.. مقتل إرهابي وإصابة آخر في اشتباكات مع الأمن على طريق الفرافرة

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 02:09 ص
عاجل.. مقتل إرهابي وإصابة آخر في اشتباكات مع الأمن على طريق الفرافرة
مقتل إرهابي وإصابة آخر
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أسفرت اشتباكات وقعت بين قوات الأمن وإرهابيين على طريق الفرافرة ،قبل قليل، عن مقتل إرهابي وإصابة آخر، وتم نقلهما لمستشفى أسيوط الجامعي.

كانت معلومات وردت لجهاز الأمن الوطني أكدتها التحريات مفادها وجود عدد من العناصر الإرهابية بأحد المناطق بالجبل الغربي على طريق الفرافرة وكرا لهم استعدادا لتنفيذ عددا من العمليات الإرهابية.

وبتقنين الإجراءات، تم إعداد حملة مدعومة بقوات قتالية وسيارات دفع رباعي، وفور قرب القوات من المنطقة وشعور الإرهابيين بهم بادروا بإطلاق النيران مما اضطر القوات إلى مبادلتهم إطلاق النيران، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أحدهم وإصابة آخر، وجار تحديد هويتهما.

وأفاد مصدر أمني، بأن القوات تمكنت من إلقاء القبض على بقية أعضاء الخلية وبحوزتهم أسلحة آلية وذخيرة، وكتب تكفيرية وخرائط وأدوات تصنيع متفجرات ومستلزمات إعاشة، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارِ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
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