موعد مباراة الأهلي والجونة بالدوري المصري والقنوات الناقلة لها

يخوض فريق الأهلي مواجهة قوية ضد فريق الجونة في تمام السابعة مساء الأربعاء الموافق 5-12-2018، علي ملعب "السلام" ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2018/2019.









ويحتل الأهلي المركز السادس عشر من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة جمعها من 4 إنتصارات وتعادلين وهزيمتين وسجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف، وله 8 مباريات مؤجلة في البطولة.









وكان الأهلي قد فاز على بتروجيت بهدف مقابل لا شيء مساء أمس السبت، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من الدوري المصري، ويتطلع لمواصلة انتفاضته وتحقيق الانتصار على فريق الجونة في لقاء الأربعاء، من أجل مواصلة زحفه نحو موقعه الطبيعي في صدارة ترتيب الدوري المصري.









أما فريق الجونة يخوض اللقاء بقيادة فنية جديدة لـ"حمادة صدقي" والذي تولي قيادة الفريق خلفًا لهشام زكريا الذي تقدم بإستقالته مؤخرًا بسبب سوء النتائج، ويتطلع "صدقي" لتحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشواره مع الفريق الساحلي.









ستذاع مباراة الأهلي ضد الجونة بالدوري المصري في تمام السابعة مساء الأربعاء 5-12-2018 عبر قنوات نايل سبورت، وأون سبورت، كما يمكنكم متابعة المباراة عبر خدمة البث المباشر على موقع الفجر الرياضي.



