موعد مباراة تشيلسي ضد ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها

يلتقي فريق تشيلسي مع نظيره وولفرهامبتون في تمام العاشرة إلا ربع مساء الأربعاء الموافق 5 ديسمبر الحالي، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" موسم 2018-2019.









موقف الفريقين في الدوري الإنجليزي:

يحتل فريق تشيلسي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة جمعها من 9 انتصارات و4 تعادلات وهزيمة وحيدة، وسجل لاعبوه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 11 هدف، ويسعي لتحقيق الفوز بالمباراة وحصد 3 نقاط جديدة لتأمين مركزه في جدول المسابقة ومواصلة الزحف نحو صدارة الترتيب.









أما فريق وولفرهامبتون يحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة جمعها من 4 إنتصارات و4 تعادلات و6 هزائم وسجل لاعبوه 13 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدف، ويتطلع لخطف نتيجة إيجابية من تشيلسي، من أجل تحسين مركزه في جدول ترتيب البطولة.









موعد المباراة والقنوات الناقلة:

ستقام مباراة تشيلسي وولفرهامبتون في تمام العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة مكرمة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 5 – 12 – 2018، وستذاع المباراة عبر قناة bein sports hd 8 ، وسيتولي التعليق على اللقاء المعلق الرياضي محمد بركات.









كما يمكنكم مشاهدة مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الاربعاء الموافق 5-12-2018 عبر خدمة البث المباشر على موقع الفجر الرياضي.



