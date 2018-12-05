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خبير اقتصادي: إغراق دولة ما بالسلع يستحق المقاومة

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 04:20 ص
خبير اقتصادي: إغراق دولة ما بالسلع يستحق المقاومة
إيهاب سمرة - الخبير الاقتصادي
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نعيم يوسف
 
قال إيهاب سمرة، الخبير الاقتصادي، إن إغراق سوق دولة ما بسلع مستوردة هو أمر يستحق المقاومة والولايات المتحدة الأمريكية فعلت ذلك.

وأضاف "سمرة" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، وريهام الديب، أن السبب في رخص أسعار السلع المستوردة من بعض الدول مثل تركيا، هو انهيار عملتها.

وتابع الخبير الاقتصادي، أننا في مصر لدينا مشكلة، وعلى سبيل المثال فإن مصر استوردت العام الماضي 18 مليون هاتف محمول، ورغم وجود مصنع في مصر لم يصنع هذا المصنع حتى 10 مليون هاتف، مشددا على أن العالم كله يقوم بحماية صناعته.
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