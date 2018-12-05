شاهد.. إخفاء أقراص كيباتجون المخدرة ومحاولة تهريبها لإحدى الدول العربية



وأشار التقرير إلى أن أحد العناصر الإجرامية الخطرة، حاول تصدير هذه الكمية عبر وضعها في مخازن سرية مصنوعة خصيصا لذلك في عدد من قطع الأثاث، وتصديرها عبر أحدى شركات التصدير الدولي دون علم هذه الشركة.



واستطاعت قوات الأمن التوصل إلى الشحنة قبل تصديرها، وتم ضبط المتهم من مقر شركته في القاهرة.









عرض برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، تقريرًا عن ضبط الشرطة المصرية لـ37 ألف قرص من مخدر الكبتاجون، قبل تصديره إلى أحدى الدول العربية.