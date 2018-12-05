ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شاهد.. إخفاء أقراص كيباتجون المخدرة ومحاولة تهريبها لإحدى الدول العربية

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 06:54 ص
شاهد.. إخفاء أقراص كيباتجون المخدرة ومحاولة تهريبها لإحدى الدول العربية
أقراص كيباتجون المخدرة
طباعة
نعيم يوسف
 
عرض برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، تقريرًا عن ضبط الشرطة المصرية لـ37 ألف قرص من مخدر الكبتاجون، قبل تصديره إلى أحدى الدول العربية.

وأشار التقرير إلى أن أحد العناصر الإجرامية الخطرة، حاول تصدير هذه الكمية عبر وضعها في مخازن سرية مصنوعة خصيصا لذلك في عدد من قطع الأثاث، وتصديرها عبر أحدى شركات التصدير الدولي دون علم هذه الشركة.

واستطاعت قوات الأمن التوصل إلى الشحنة قبل تصديرها، وتم ضبط المتهم من مقر شركته في القاهرة.


طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
-
x
21:45
-
نيوكاسل يونايتد
فولهام
-
x
21:45
-
ليستر سيتي
وولفرهامبتون
-
x
21:45
-
تشيلسي
بيرنلي
-
x
21:45
-
ليفربول
توتنهام هوتسبير
-
x
22:00
-
ساوثهامتون
مانشستر يونايتد
-
x
22:00
-
ارسنال
الدوري المصري الممتاز
الاهلي
-
x
20:00
-
الجونة
كأس ملك إسبانيا
أتلتيكو مدريد
-
x
20:30
-
سانت اندرو
برشلونة
-
x
22:30
-
كولتورال ديبورتيفا ليونيسا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/5/2018 8:20:08 AM