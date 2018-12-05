عاجل.. "الأرصاد" تصدر بيانا هاما بشأن سوء الأحوال الجوية

كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تبدأ اليوم الأربعاء الجارى وتستمر حتى الجمعة 7 ديسمبر، وتكون ذروتها الخميس.





وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان له، أمس، أنه من المتوقع خلال هذه الفترة أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى تمتد مساء الأربعاء إلى القاهرة ومدن القناة وسيناء وتصل إلى مناطق من جنوب البلاد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على بعض المناطق.





وأوضح أنه من المتوقع أن يصاحب ذلك نشاط للرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيره للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدى إلى زيادة الإحساس ببرودة الطقس وإلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أن الطقس متوقع أن يكون مائل للبرودة نهارا بارد ليلا ، ومن المنتظر أن تنحصر فرص سقوط الامطار يوم الجمعة على السواحل الشمالية.





وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمسؤولين اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لمثل هذه الحالات.





كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من طقس اليوم الأربعاء، في تصريحات تليفزيونية، على مدار أمس، وشددت على سائقي السيارات بتوخي الحذر على الطرق السريعة خاصة الزراعية في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، في عدد من المحافظات.





كما نبهت على المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة، نظرًا لاحتمالية سقوط أمطار شديدة تصل للسيول في عدد من المحافظات الساحلية.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقسًا مائلًا للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد، لطيفًا على جنوب الصعيد نهارا، باردًا ليلا.





وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة تكون رعدية وغزيرة أحيانا على السواحل الشمالية.





وتكون الرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى





القاهرة 15 20

شبين الكوم 14 19

طنطا 14 19

دمنهور 14 19

الإسكندرية 12 19

بلطيم 13 19

مطروح 12 18

السلوم 11 18

سيوة 11 19

بورسعيد 16 20

دمياط 16 20

الزقازيق 15 19

الإسماعيلية 12 20

السويس 12 21

العريش 11 22

رفح 12 21

رأس سدر 13 23

نخل 09 21

نويبع 19 22

طابا 14 20

كاترين 05 15

الطور 14 23

شرم الشيخ 16 24

الغردقة 15 23

مرسى علم 16 22

الفيوم 13 20

بني سويف 13 20

المنيا 09 21

أسيوط 09 21

سوهاج 08 21

قنا 12 22

الأقصر 11 23

أسوان 12 23

أبوسمبل 13 22

الوادي الجديد 11 22

شلاتين 18 25

أبو رماد 19 25

رأس حدربة 19 23

حلايب 20 23



