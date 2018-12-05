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المستشار المالي لـ"جود سنيس": التصنيع في مصر يوفر 10% من تكاليف الإنتاج

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 05:52 ص
المستشار المالي لـجود سنيس: التصنيع في مصر يوفر 10% من تكاليف الإنتاج
تشانج جين لان - المستشار المالي لشركة جود سنيس
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نعيم يوسف
 
قالت تشانج جين لان، المستشار المالي لشركة جود سنيس الصينية، إنهم وجدوا بعد دراسات للسوق أن الاستثمار في مصر يوفر لهم عدة مميزات.

وأضافت "لان"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc ويقدمه أسامة كمال، أنهم يعتبرون السوق المصري لديه الكثير من المميزات ويوفر لهم 10% من تكاليف الإنتاج في الصين.

يُذكر أن جانج تشي تشوان، رئيس شركة جود سنيس الصينية، المتخصصة في صناعة ألواح الألومنيوم، قد أعلن أن شركة ألمانية وافقت على تصنيع منتجاتها من الألومنيوم في مصر وتصديره لجميع دول العالم.
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