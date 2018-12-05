عواد يصدم الأهلي والزمالك بقرار ناري

أكد محمد عواد حارس مرمى الوحدة السعودي بأنه سيستمر مع فريقه السعودي حتى لو وصلته عروض من الأهلي والزمالك.









وقال عواد في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر : " عقدي مع الوحدة إعارة لمدة موسم ومن المفترض بنهاية الإعارة أن أعود للإسماعيلي".









وأضاف :"عقدي مع الإسماعيلي ينتهي في 2021، اجتهد من أجل المنتخب وأتمنى الحصول على فرصة معه".









وتابع :"كنت مضغوط في الفترة الماضية لابتعادي عن قائمة المنتخب في كأس العالم والحارس الأساسي مرتبط بلعبه في الأهلي أو الزمالك".









وتابع :"أشكر الإسماعيلي لوقوفه بجانبي وأتمنى تشريفهم من خلال مشاركتي مع الوحدة".









واختتم عواد تصريحاته قائلاً :"سأستمر في الاحتراف في السعودية عن اللعب للأهلي أو الزمالك".



