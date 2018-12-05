رئيس شركة صينية: اخترنا مصر لتكون قاعدة لتوزيع منتجاتنا

قال جانج تشي تشوان، رئيس شركة جود سنيس الصينية، إنهم جاؤوا إلى مصر عام 2012، لتصدير بعض المنتجات، وذهبنا إلى دول أفريقية أخرى، ولكن استقرينا على إنشاء شركتنا في مصر لأنها في منتصف الدول العربية، والدول الأفريقية.

وأضاف "تشوان"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc ويقدمه أسامة كمال، أنهم اختاروا مصر لتكون قاعدة ومركز لتوزيع منتجاتنا، في إطار استراتيجية طريق الحرير.

وتابع، أن مصر والصين لديهما صداقة قوية ولذلك وطدوا هذه العلاقة.