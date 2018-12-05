ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رئيس شركة صينية: اخترنا مصر لتكون قاعدة لتوزيع منتجاتنا

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 03:55 ص
رئيس شركة صينية: اخترنا مصر لتكون قاعدة لتوزيع منتجاتنا
جانج تشي تشوان - رئيس شركة جود سنيس الصينية
طباعة
نعيم يوسف
 
قال جانج تشي تشوان، رئيس شركة جود سنيس الصينية، إنهم جاؤوا إلى مصر عام 2012، لتصدير بعض المنتجات، وذهبنا إلى دول أفريقية أخرى، ولكن استقرينا على إنشاء شركتنا في مصر لأنها في منتصف الدول العربية، والدول الأفريقية.
وأضاف "تشوان"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc ويقدمه أسامة كمال، أنهم اختاروا مصر لتكون قاعدة ومركز لتوزيع منتجاتنا، في إطار استراتيجية طريق الحرير.
وتابع، أن مصر والصين لديهما صداقة قوية ولذلك وطدوا هذه العلاقة.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
-
x
21:45
-
نيوكاسل يونايتد
فولهام
-
x
21:45
-
ليستر سيتي
وولفرهامبتون
-
x
21:45
-
تشيلسي
بيرنلي
-
x
21:45
-
ليفربول
توتنهام هوتسبير
-
x
22:00
-
ساوثهامتون
مانشستر يونايتد
-
x
22:00
-
ارسنال
الدوري المصري الممتاز
الاهلي
-
x
20:00
-
الجونة
كأس ملك إسبانيا
أتلتيكو مدريد
-
x
20:30
-
سانت اندرو
برشلونة
-
x
22:30
-
كولتورال ديبورتيفا ليونيسا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/5/2018 4:50:03 AM