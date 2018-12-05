لجنة الحكام السعودية تنفي ذهاب "كلاتنبيرج" إلى الصين

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن عدم تلقيها أي دعوة من الاتحاد الصيني لإدارة الحكم السعوديين لمباريات الدوري الصيني، مؤكدة أن مشاركة مارك كلاتنبيرج الحكم الإنجليزي بالتحكيم بناء على دعوة شخصية تلقاها.





وسبق أن صرح الحكم السعودي السابق عبدالرحمن الزيد في أحد البرامج التلفزيونية عن مشاركة كلاتنبيرج في تحكيم مباريات الدوري الصيني بعد طلب حكام سعوديين من قبل الاتحاد الصيني، وهو الأمر الذي فندته لجنة الحكام.



