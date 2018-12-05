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إسبانيول يفوز على قادش ويتأهل لثمن نهائي كأس الملك

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 12:59 ص
إسبانيول يفوز على قادش ويتأهل لثمن نهائي كأس الملك
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الفجر الرياضي
 
حجز إسبانيول مقعده في دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا، مساء الثلاثاء، بعد الفوز على ضيفه قادش من الدرجة الثانية، 1-0، على ملعب كورنيلا إل برات، في إياب دور الـ32.

حمل هدف اللقاء الوحيد، توقيع الجناح الباراجوائي إيرنان بيريز، في الدقيقة 74.

وكان الفريق الكتالوني، قد خسر في ملعب مضيفه (1-2)، في مباراة الذهاب مطلع الشهر الماضي، ليتأهل للدور التالي بإجمالي المباراتين (2-2) بأفضلية الهدف خارج الأرض.

وبهذا يلحق إسبانيول بكل من خيتافي وفالنسيا وليجانيس اللذين تأهلوا لثمن النهائي في وقت سابق اليوم.
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