سامح شكري يصل القاهرة بعد رئاسة الدورة الـ12 للجنة المصرية الكويتية





وصل مطار القاهرة الدولي، سامح شكري وزير الخارجية، قادما من الكويت، بعد رئاسة أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة المصرية - الكويتية المشتركة، والتي استغرقت 3 أيام، برئاسة وزيري خارجية البلدين.

وعقد سامح شكرى وزير الخارجية، أمس، مباحثات ثنائية مع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتى، وذلك قبيل بدء أعمال الدورة الثانية عشر للجنة المصرية الكويتية المشتركة المُنعقدة برئاسة وزيريى خارجية البلدين فى الكويت.





وصرح المستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أعرب في بداية اللقاء لنظيره الكويتي عن تقديره العميق للعلاقات المتميزة وروابط الأخوة التي تجمع بين البلدين والشعبيّن الشقيقيّن، والتي تعد امتدادا للروابط التاريخية التي دائما ما جمعت بينهما، مشيدا بالمواقف المقدرة التي تتخذها الكويت الداعمة لمصر والتي تعد محل تقدير واحترام من مصر قيادة وشعبا، وحجم الزخم الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية في شتى المجالات لما فيه خير ومصلحة الشعبيّن الشقيقيّن.



