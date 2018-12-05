ممثل شهير يصبح أبا للمرة العاشرة!





تصدر خبر المولود العاشر للنجم العالمي الممثل، إيدي ميرفي، شبكات التواصل الاجتماعية ومواقع الأخبار الفنية العالمية.

وتم نشر وإعلان خبر مولود ميرفي العاشر، مساء الاثنين 3 ديسمبر الجاري، على الرغم من أن الطفل ولد يوم الجمعة 30 نوفمبر الماضي.



و قال ممثل الفنان ميرفي للصحفين، إن "المولود قدم إلى الحياة في 30 نوفمبر، ووزنه 3.8 كيلوغرام وطوله 48 سنتيمترا، وحالته وأمه بخير وصحة تامة".





ووضعت شريكة حياة ميرفي الممثلة، بيج بوتشر، طفلا، أطلق عليه اسما مركبا، ماكس تشارلز، حيث جاء الشق الثاني من الاسم تكريما لذكرى شقيق ميرفي الأكبر تشارلز الذي توفي في أبريل الماضي بسبب اللوكيميا





وهذا هو الطفل الثاني المشترك لميرفي وبوتشر، فقد وضعت طفلتها الأولى إيزي منذ عامين.





يذكر أن لدى الممثل الكوميدي ميرفي، 5 أطفال من زوجته الأولى نيكول ميرفي، و3 أطفال ولدوا خارج إطار الزوجية، من ضمنهم ابنة من علاقته مع عضوة فرقة سبايس غيرلز الغنائية، ميلاني براون، التي لم يكن يريد الاعتراف بها، ما دفع المغنية إلى اللجوء إلى فحص الحمض النووي وأثبتت أبوته لابنتها.



