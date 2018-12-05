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الآلام تهدد مشاركة العمار مع الشباب أمام أُحد بالدوري السعودي

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 12:45 ص
الآلام تهدد مشاركة العمار مع الشباب أمام أُحد بالدوري السعودي
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عمر عبدالعزيز
 
شهدت تدريبات فريق الشباب السعودي اليوم الثلاثاء، غياب النجم الشاب، تركي العمار، استعداداً لمواجهة أحد الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ12 من دوري كأس محمد بن سلمان.

وفضل الجهاز الطبي للفريق، إراحة العمار بعد شعوره بآلام بسيطة، فيما شهدت التدريبات مشاركة حسان تبمكتي بعد أن أكمل برنامجه التأهيلي الطبي واللياقي.

وتابع ثنائي الشباب صالح القميزي وعبد الله الحمدان برنامجها التأهيلي الطبي في عيادة النادي تحت إشراف الشريك الطبي.

وأخضع الروماني ماريوس سوموديكا مدرب الفريق، اللاعبين لتطبيق الجمل الفنية الخاصة باللقاء، ثم أجرى مناورة تكتيكية شهدت تطبيق النهج التكتيكي، فضلاُ عن اختياره التشكيلة الأساسية التي ستخوض المباراة.
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