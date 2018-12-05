"شعبان": دول كبرى لا تستطيع مجاراة مصر في علاج "فيروس سي"

قال الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بصحة المصريين، والدليل على ذلك مبادرته "100 مليون صحة" لعلاج الأمراض الأمراض غير السارية، وقبلها إنهاء قوائم الانتظار، مؤكدًا أن كل الأطباء في معهد القلب تعمل ليلا ونهارا دون توقف أو حصول على إجازات منذ انطلاق المبادرة لعلاج المرضى.



وأضاف شعبان، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن مراكز كبرى في دول متقدمة لا تستطيع تفعل ما فعلته مصر في علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، مشيرا إلى أن معهد القلب أجرى 5 آلاف عملية قلب في أسابيع قليلة.



وأشار إلى أن معهد القلب حصل على المركز الأول في القضاء على قوائم الانتظار، لافتا إلى أن وجبة العشاء قبل النوم كارثة تهدد صحة المصريين، لذلك ينصح بتناول وجبة العشاء قبل النوم بساعتين.



وأوضح أن وجبة العشاء في وقت متأخر من الليل تؤدي إلى سكتة قلبية، وهي أخطر وجبة على الإنسان، متابعًا: " بعد سن الأربعين يجب على المواطن الكشف الدوري على الضغط والسكر والقلب، فمعظم الأزمات القلبية تحدث في الاوقات المتأخرة من الليل لأن الإنسان يكون في سكينة واسترخاء".

