أبرز أخبار التوك شو الثلاثاء 4-12-2018



تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.



خالد الحسيني يكشف موعد نقل الوزارات والبرلمان للعاصمة الإدارية الجديدة

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم إنجاز نسب جيدة من الحي الحكومي، والمبنى الرئاسي، ومبنى البرلمان، ومن المتوقع الانتهاء من نقل جميع دواوين الوزارت، والبرلمان المصري للعاصمة الإدارية الجديدة عام 2020.

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"الزراعة" عن إزالة الملاعب: "توفير الغذاء للمصريين أهم من ممارسة الرياضة"

قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك 765 فدان تم التعدي عليها لعمل ملاعب لكرة القدم، مشددًا على أن الوزارة حريصة على الشباب، لكن توفير الغذاء للمصريين أهم من ممارسة الرياضة.

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تعليق عمرو أديب على تخصيص الهيئة العامة للرياضة السعودية جوائز لجماهير المباريات (فيديو)

ثمن الإعلامي عمرو أديب، تخصيص الهيئة العامة للرياضة السعودية جوائز لجماهير المباريات في الدوري السعودي عبارة عن سيارة، وهاتف محمول، موضحًا أن الاختيار يكون بشكل عشوائي بواسطة الكاميرا بالملعب.

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"النمنم": الإخوان كان لديهم خطة لاغتيال الفريق أحمد شفيق (فيديو)

كشف الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، عن مفاجأة بشأن محاولة اغتيال الفريق أحمد شفيق.

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وزير الإنتاج الحربي: وضعنا مصر على خريطة الصناعات الدفاعية في العالم

قال اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي: "الكل قال معرض إيديكس هايل هايل وحققتوا نجاحًا مذهلًا ووضعتوا أنفسكم على خريطة الصناعات الدفاعية في العالم".

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وزير الخارجية: الدول الأربع مستعدة لإنهاء أزمتها مع قطر.. في هذه الحالة

صرح وزير الخارجية سامح شكري، بأن الدول الأربع مستعدة لإنهاء أزمتها مع قطر حال غيرت الدوحة من سياستها، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، مساء الثلاثاء.

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المتحدث العسكري: هناك إقبال كثيف على معرض "إيديكس 2018"‎

أكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة أن هناك إقبال كثيف من الجماهير للتواجد في معرض" إيديكس 2018" لمشاهدة المنتجات العسكرية خاصة الجناح المصري، معلقًا: "الناس عندها شغف تري المنتجات المصرية العسكرية".

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مشادة على الهواء بين أحمد موسى ووحيد حامد.. والأخير: "أنا أكبر منك بمرتين" (فيديو)

نشبت مشادة حادة على الهواء بين الإعلامي أحمد موسى والسيناريست وحيد حامد، حول تقرير وزارة التضامن التي برأت فيه مستشفى 57357، من تهم الفساد.

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محمد صبحي: رانيا يوسف فنانة جيدة.. ويجب التعامل معها بالرحمة الموجعة

قال الفنان محمد صبحي، إن هناك الكثير من الأشياء تحدث أقبح مما فعلته رانيا يوسف، مضيفًا أن "يوسف" فنانة جيدة قدمت الكثير من الأعمال الجيدة، واعتذرت عن ارتدائها لهذا الفستان العاري، والمعروفة عنها أنها فنانة غير منحلة.

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رقية جمال - أمنية فوزي - هدى عبدالرازق - داليا الحسين - نعيم يوسف - كساب أحمد