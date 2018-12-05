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وزيرة التضامن الاجتماعي تكشف تفاصيل جديدة عن تقرير مستشفى سرطان الأطفال

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 04:38 ص
وزيرة التضامن الاجتماعي تكشف تفاصيل جديدة عن تقرير مستشفى سرطان الأطفال
الدكتورة غادة والي - وزيرة التضامن الاجتماعي
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أمنية فوزي
 
قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن التقرير الخاص بمستشفى سرطان الأطفال تم إعداده في 5 أشهر.

وأضافت "والي"، خلال تصريحاتها لـ فضائية "إكسترا نيوز" مساء الثلاثاء، أن التقرير اشترك في كتابته عدد من الجهات في تخصصات مختلفة، وتم كتابته في عدة صفحات؛ ولذلك استغرق وقتًا طويلًا.

وأكد أن التقرير متوازن، وأشار إلى النقاط التي أثارت الرأي العام والتي لم يثبت صحتها، وكذلك إلى مخالفات، وأنهم طالبوا المؤسسة بتصويبها، لافتة إلى أنه تم الحقق من سلامة المعاملات المالية والإدارية لمستشفى سرطان الأطفال.

وطالبت وزيرة التضامن، المصريين جميعًا بالتطوع والمشاركة في العمل المدني وبناء المجتمع والمساهمة في التنمية، موضحة أن الوزارة لديها آلية المتابعة الدورية للمؤسسات، متابعة: "نعد الجميع بأننا سنفحص الشكاوى بجدية، وسنحسن دائمًا من آليات المراقبة والمتابعة".
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