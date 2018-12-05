إصابة مراهق في حادث تصادم سيارة ملاكي بجرار زراعي في الوادي الجديد



تلقي اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد إصابة " حربي نافع يونس" 20 سنة، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وجرار زراعي.



انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجري نقل المصاب إلى مستشفى بلاط المركزي، وجار تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

أصيب، منذ قليل، مراهقق في حادث تصادم بين سيارة ملاكي بين جرار زراعي بالطريق الواصل بين مركزي بلاط والخارجة في محافظة الوادي الجديد.