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وول ستريت تهبط 3% بسبب المخاوف التجارية والاقتصادية

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 12:00 ص
وول ستريت تهبط 3% بسبب المخاوف التجارية والاقتصادية
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وكالات
 
هبطت بورصة وول ستريت الأمريكية أكثر من 3% الثلاثاء، وقادت الخسائر الأسهم المصرفية والصناعية، في الوقت الذي أرسلت فيه سوق السندات الأمريكية إشارات مقلقة على النمو الاقتصادي، وتجددت فيه مخاوف المستثمرين على التجارة العالمية.



ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 784.99 نقطة أو 3.04%. 



وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 89.65 نقطة، أو 3.21%.



في حين تراجع المؤشر ناسداك المجمع 283.09 نقطة أو 3.8%.
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